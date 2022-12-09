شركة إل جي تنشئ مساحة ثقافية شعبية في سوق دونغ ديه مون

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قالت شركة إل جي للإلكترونيات أمس إنها ستنشئ بالتعاون مع شركة ستاربوكس للمقاهي مساحة ثقافية متعددة في سوق "كيونغ دونغ" الشعبية في منطقة دونغ ديه مون الواقعة في شرق سيول من أجل تفعيل السوق الشعبية والاقتصاد الإقليمي. ومن المقرر أن تفتتح إل جي مركز كوم صونغ금성 للإصلاحات في السوق يوم السادس عشر من هذا الشهر بينما ستفتتح ستاربوكس محلا مجتمعيا لتقاسم المصالح في نفس اليوم.

يذكر أن مركز كوم صونغ عبارة عن مساحة خاصة للتجارب الطريفة بالمفهوم الرجعي، حيث يتم فيه استعراض عدد من أجهزة التلفزيون غير الملونة والثلاجات والغسالات وغيرها والتي أنتجتها إل جي لأول مرة منذ تأسيسها في عام ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين. وتنوي الشركة إنشاء جدار إل إي دي للافتات إل جي إل إي دي في المركز من أجل عرض الصور القديمة للسوق ومقاطع الفيديو الموسمية وغيرها. كما ستدير منطقة خاصة لتجربة ألعاب الكمبيوتر القديمة من أجل استقطاب العملاء الشباب إلى السوق التقليدية.

علاوة على ذلك، ستخصص مساحة خاصة للمشاركة في حماية البيئة بإعادة تدوير موارد النفايات، بحيث يمكن للزوار صنع مزهريات صديقة للبيئة باستخدام الكؤوس المستخدمة لمرة واحدة فقط أو صنع أساور من خلال إعادة تدوير المواد البلاستيكية المستخرجة من نفايات الأجهزة المنزلية. وتخطط إل جي للتبرع بجميع عائدات بيع البضائع الصديقة للبيئة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره في المركز إلى صندوق التعايش في سوق كيونغ دونغ. وقال "اوه سُنغ جين 오승진" المدير المسؤول عن الاستراتيجية الكورية في الشركة إنه يتطلع إلى تفعيل السوق التقليدية بواسطة هذا المركز الذي يمكن لجميع الأجيال معا الاستمتاع به.