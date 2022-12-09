تنظيم قمة للفائزين بجوائز نوبل للسلام في كانغ وان

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افتتحت "قمة كانغ وان العالمية للفائزين بجوائز نوبل للسلام لعام ألفين واثنين وعشرين" في مركز "ألبينسيا" للمؤتمرات في مقاطعة كانغ وان. وحضر القمة عدد من الفائزين السابقين بالجائزة بمن فيهم السيدة "سيرين إيفادي 시린 에바디" الفائزة بجائزة عام ألفين وثلاثة، والسيدة "توكل كرمان 타와쿨 카르만" الفائزة بجائزة عام ألفين وأحد عشر. علاوة على ذلك حضرها حوالي ألف شخص من سبع وأربعين دولة ومختلف ممثلي الجماعات الفائزة بجوائز نوبل للسلام بما في ذلك الحوار الوطني التونسي، والحركة الدولية لنزع الأسلحة النووية، ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية. وفي مؤتمر صحفي عقد قبل حفل افتتاح القمة، أكدت ناشطة السلام الليبيرية "ليما بوي리마 보위" على ضرورة توسيع معنى السلام لبناء مجتمع تُحترم فيه حقوق الإنسان للجميع. كما قال ناشط حقوق الطفل الهندي "كايلاش ساتيارثي 카일라시 사티아르티" الذي زار المنطقة منزوعة السلاح في منطقة كوصونغ في اليوم السابق إن زيارته إلى المنطقة الكورية الجنوبية أشعرته بأهمية وضرورة السلام بين الكوريتين، مؤكدا على ضرورة مواصلة العديد من الحوارات من أجل السلام ، والعمل معا لممارسة السلام. وقالت الأمينة العامة لمنظمة القمة "إيكاترينا زاغلادينا 예카테리나 자글라디나" في حفل الافتتاح إن عقد القمة في شبه الجزيرة الكورية يكتسب معنى كبيرا، متطلعة إلى علاج جراح الحرب الكورية التي لم تلتئم بعد. ومن المتوقع أن تستمر القمة حتى يوم الجمعة من أجل مناقشة خطاب السلام وغيره من القضايا الدولية المختلفة.