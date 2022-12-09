اختيار أولوية الحياة الصحية كأهم اتجاهات الاستهلاك للعام القادم

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طرحت شركة شينهان لبطاقات الائتمان أمس أربع عبارات رئيسية تدل على اتجاه الاستهلاك للعام القادم. وأوضح معهد البيانات الكبيرة التابع لها أنها تمثل طريقة جديدة للحياة نعترف فيها بما يختلف عنا ونتقبل التغييرات القادمة. وقال إن العبارات هي "التخلص من السموم الاستهلاكية"، و"تعدد الأذواق" و"الحياة الهجينة" و"أولوية الحياة الصحية". وأوضح أن التخلص من السموم الاستهلاكية لا يعني تقليل الاستهلاك إلى شكل كبير فقط بل يعني الاستهلاك الفعال والذكي، بينما يعكس تعدد الأذواق ظاهرة الزيادة في استهلاك المنصات التي تسمح للتعلم في المجالات المتخصصة التي كان الوصول إليها صعبا في الماضي بما في ذلك فن الرسم.

يذكر أن حجم المصروفات التي أنفقها جيل الشباب في زيارة المراكز الفنية زاد بمقدار ستة وثلاثين بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما تشير الحياة الهجينة إلى زيادة استخدام الأشكاك وروبوتات الخدمات إلى جانب زيادة استخدام المحلات غير المأهولة. وأضافت شينهان أن عدد حالات استخدام الغسالات الأوتوماتيكية زاد بنسبة اثنين وعشرين بالمائة خلال نفس الفترة بينما زادت عدد حالات استخدام محلات الآيس كريم الأوتوماتيكية بنسبة واحد وثلاثين بالمائة إلى جانب زيادة عدد حالات استخدام المقاهي الأوتوماتيكية بستة وتسعين بالمائة. علاوة على ذلك، اختارت الشركة أولوية الحياة الصحية كأحد اتجاهات الاستهلاك للعام القادم اعتمادا على الزيادة المستمرة في عدد زوار عيادات الصحة النفسية.