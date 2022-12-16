희경: 이건 돈이야. 모자라면 달라는 대로 더 줄 테니까

هذه نقود. إذا كانت غير كافية سأعطيك ما تطلبين.





군소리 말고 떠나.

لذا غادري في صمت.

젬마: 싫은데요. 내가 왜?

لن أفعل؟ لماذا علي فعل هذا؟

희경: 뭐?

ماذا؟

젬마: 로라를 주세요. 그럼 떠날게요.

اعطني لولا، وساغادر.

희경: 미친. 끝까지 가보겠다는 거야 지금?

مجنونة! هل هذا يعني أنك ستحاربين حتى النهاية.





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يطلب شخص من شخص آخر شيئا أو يأمره بشيء ما فيعترض مستخدما “내가 왜?” يعني "لماذا علي فعل هذا".

أصل التعبير هو “내가 왜 그래야 해?” أو “내가 왜 그래야 하는데?” ولكن تم حذف الجزء الإضافي.

مثال : إذا طلب أحدهم منك أن تهتم بالعمل كله وحدك يمكن الاعتراض مستخدما هذا التعبير.

-이거 다 너 혼자 해!

-내가 왜?





شرح الأمثلة

1.

가: 오늘 점심은 네가 사라.

أ.عليك انت الدفع للغداء.

나: 내가 왜? 지난번에도 내가 냈잖아.

ب.لماذا؟ لقد دفعت المرة الماضية.

2.

② 가: 네가 여기서 다른 애들 올 때까지 기다려.

أ.انتظر هنا حتى يأتي باقي الاصدقاء.

나: 내가 왜? 나도 빨리 가고 싶은데.

ب.لماذ علي هذا؟ أنا ايضا أود الذهاب سريعا.



