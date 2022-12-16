السفير ما يونغ سام: احترام وتفهم الاختلافات مع الآخر

انواصل هذا الأسبوع مقابلة القسم العربي مع السفير "ما يونغ سام" الأمين العام لجمعية الصداقة الكورية العربية، حيث يتحدث هذه المرة عن خلفية عمله كحكم دولي في رياضة تنس الطاولة، ويقول إنه إذا استثمر الإنسان في هوايته حتى ولو القليل من الجهد مع إيلائها بعض الاهتمام فسوف يخرج منها بنتائج مهمة جدا، وتثري الحياة.









ويطرح السفير "ما" فكرة إنشاء مركز ثقافي عربي في كوريا، ويقول إن تنفيذ ذلك ليس أمرا سهلا، مشيرا إلى أن الجمعية تحاول التواصل مع الـ14 سفيرا عربيات لدى كوريا من أجل تحقيق هذا الهدف لتعريف الكوريين بالثقافة العربية دون انحياز.









يتحدث أيضا عن كيفية تنظيم مهرجان الأفلام العربي واختيار الأفلام فيه، ويقول إنه إذا أردنا حقا في عصر العولمة الذي نعيشه حاليا أن تفهم الناس الثقافة العربية بشكل صحيح فربما يكون الوقت قد حان لكسر الحواجز والأطر الجامدة، بحيث يتم قبول الأفلام التي تتحدث عن العرب رغم احتوائها على عناصر أجنبية. ويعطي بعض النصائح للشباب العرب الراغبين في القدوم إلى كوريا والشباب الكوريين المتوجهين للعالم العربي، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة احترام وتفهم كل طرف للاختلافات لدى الطرف الآخر، كما يتحدث عن خطط جمعية الصداقة الكورية العربية في المستقبل، داعيا المستمعين إلى الدخول على موقع الجمعية لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول كيفية تقريب الجانبين الكوري والعربي.

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