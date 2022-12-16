استكمال محطة نووية جديدة في كوريا بعد 12 عاما من بنائها

ⓒYONHAP Newsتم استكمال بناء محطة "شين هانول رقم 1"، وهي أول محطة يتم بناؤها بالتكنولوجيا الكورية، والمحطة السابعة والعشرون في كوريا الجنوبية، بعد 12 عاما من بدء العمل في بنائها.

وفي كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بهذه المناسبة، قال الرئيس "يون صوك يول" إن استكمال بناء محطة "شين هانول رقم 1" ليس النهاية، بل هو بداية جديدة، مؤكدا أن صناعة الطاقة النووية الكورية ستقفز مرة أخرى إلى الأمام.

وكان من المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الجديدة في عام 2017، ولكن تم تأجيل الموعد بعد تعرض منطقة "كيونغ جو" القريبة من موقع المحطة لزلزال، من أجل إجراء تقييم لسلامة الموقع، وتحسين جودة المعدات والأجهزة المستخدمة في بناء المحطة.

ويبلغ حجم التوليد السنوي المتوقع للطاقة الكهربائية من محطة "شين هانول رقم 1" 1400 ميغا واط، وهو ما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.

وسوف تسهم المحطة الجديدة في استقرار العرض والطلب على الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء من خلال رفع نسبة احتياطي الطاقة الكهربائي بمقدار 1.6%، أي من 11.7% حاليا إلى 13.3%، كما ستسهم في تخفيض حجم استيراد الغاز الطبيعي السائل المستخدم في توليد الكهرباء بمقدار 1.4 مليون طن سنويا، أي ما يعادل مليارين و550 مليون دولار، مما سيساعد على تقليل العجز التجاري الكوري في مجال الطاقة.

ولتشغيل محطة نووية جديدة معنى خاص من ناحيتين، الأولى: تكنولوجيا، حيث تم بناء المحطة بتكنولوجيا طورتها كوريا، والثانية: سياسيا، حيث إنها إشارة على التخلي عن سياسة التخلص من الطاقة النووية، والتي انتهجتها الحكومة السابقة.

وقد نجحت كوريا الجنوبية في توطين التكنولوجيا الخاصة بإنتاج المعدات والأجهزة المستخدمة في بناء المحطات النووية، بما في ذلك مضخة سائل تبريد المفاعل، ونظام واجهة الإنسان والآلة، وهو نظام للتحكم في الأجهزة النووية، مما مكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في التكنولوجية الرئيسية في بناء المحطات النووية.

وبهذا من المتوقع أن تتمكن كوريا الجنوبية من تحقيق هدفها بتصدير 10 محطات نووية حتى عام 2030.

وقال الرئيس الكوري "يون" إن حكومته تخلت عن سياسة التخلص من الطاقة النووية التي نفذتها الحكومة السابقة، مؤكدا أن هذا العام سيكون بداية جديدة لانتعاش صناعة الطاقة النووية الكورية.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة "شين هانول رقم 2" في العام القادم، وأن يبدأ العمل في بناء محطتين أخريين، هما "شين هانول 3 و4 في عام 2024، بشكل مبكر عما كان مخططا له.