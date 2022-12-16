إقامة فعاليات أيام الفيلم الكوري في عمان

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أقيمت الدورة السادسة عشرة من فعاليات "أيام الفيلم الكوري" في "تاج مول" في عَمّان خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من ديسمبر، والتي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع السفارة الكورية لدى الأردن.

وفي مساء الأحد الماضي تم عرض فيلم الدراما والإثارة "الهروب من مقديشو" للمخرج "ريو سونغ وان"، وسط حضور حشد من الجمهور المهتم بالثقافة الكورية.

وقد حقق هذا الفيلم إشادة في المهرجانات السينمائية الكورية والدولية، حيث فاز بجوائز مختلفة، منها جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل مساعد وأفضل تصوير سينمائي.

وفي مساء اليوم التالي، تم عرض فيلم "الجولة"، وهو فيلم إثارة بوليسي، للمخرج "لي سانغ يونغ"، فيما اختتمت الفعاليات بالفيلم الدرامي التاريخي "قارئ الوجوه" للمخرج "هان جيه ريم" مساء الثلاثاء الماضي.