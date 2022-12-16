افتتاح الجناح الكوري في كلية اللغات والترجمة في جامعة القديس يوسف في بيروت

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تم افتتاح الجناح الكوري في كلية اللغات والترجمة في جامعة القديس يوسف في مدينة بيروت، بحضور السفير الكوري لدى لبنان "بارك إيل"، ورئيس جامعة القديس يوسف البروفسور "سليم دكاش اليسوعي"، وعميدة كلية اللغات والترجمة ومديرة مدرسة الترجمة البروفسورة "جينا أبو فاضل سعد".

وسوف يكون الجناح الكوري في جامعة القديس يوسف ركنا مفتوحا لجميع طلبة الجامعة وأساتذتها وموظفيها، بحيث يتمكنون من التعرف على الثقافة الكورية من خلال المواد المعروضة، بما في ذلك الكتب الكورية حول الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والقانون والتاريخ والمجتمع والثقافة.

وفي هذه المناسبة، قالت البروفسورة "جينا سعد" عميدة كلية اللغات والترجمة إن علاقة الكلية مع كوريا الجنوبية تعود إلى عام 2018 الذي اقترحت فيه "كارول فيرن" التي كانت تشغل منصب نائب العميد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة آنذاك وتربطها علاقات وثيقة بمؤسسة كوريا "كوريا فاونديشن"، على كلية اللغات والترجمة إدخال تعليم اللغة الكورية في مناهجها.

وأضافت أن رئيس الجامعة البروفسور "سليم اليسوعي" رحب بهذه الفكرة، اعترافا منه بأهمية كوريا الاقتصادية والثقافية، وبدأت كلية اللغات والترجمة منذ ذلك الحين في تعليم اللغة الكورية، ولم تفوت فرصة لتعريف طلابها بالثقافة الكورية.

وأكدت أن افتتاح الجناح الكوري في الجامعة يتيح لطلابها ولمحبي الثقافة الكورية إمكانية الاطلاع على مجموعة متنوعة من الكتب والأقراص المدمجة حول الأوجه الأخرى في الثقافة الكورية الغنية.

وقبل افتتاح الجناح الكوري، ألقى السفير الكوري لدى لبنان "بارك إيل" محاضرة بعنوان "العوامل المساهمة في نجاح الاقتصاد الكوري".

وأشار السفير "بارك" إلى أن سبب نجاح الاقتصاد الكوري يعود إلى خمسة عوامل أساسية، هي: "التنفيذ الشفاف لخطط التنمية الاقتصادية التي تديرها الدولة، ونجاح سياسة إشراك المواطنين، والسياسة القائمة على تكتلات التصدير، وسياسة تنمية المهارات، والأخلاقيات العالية في العمل".

وأشار السفير إلى أن عددا كبيرا من الشباب الكوريين كانوا قد هاجروا إلى الولايات المتحدة وأوربا طلبا للعلم، وأن 90% منهم عادوا ليساهموا في تنمية البلاد اقتصاديا بفضل ما اكتسبوه من علم وما تمتعوا به من مهارات.

وأضاف أنه يدرك جيدا أن لبنان يواجه تحديات متعددة، منها الهجرة الواسعة في صفوف اللبنانيين، ولكن إذا استطاع المسؤولون أن يحققوا الاستقرار في البلاد وأن يخلقوا الفرص وبيئة العمل الملائمة، فإنه على يقين من أن الشباب اللبنانيين سيعودون إلى أحضان الوطن.