الذكرى العاشرة على إنشاء الديوانية الثقافية الكورية الكويتية

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أقامت السفارة الكورية لدى الكويت حفلا خاصا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الديوانية الكورية الكويتية "ديوانية هان كوت" في فندق الجميرة بالكويت.

وتضم الديوانية الكورية الكويتية مجموعة من الشباب المحبين للثقافة الكورية، والذين يستمتعون بالمشاركة في الفعاليات الثقافية الكورية.

ويسهم أعضاء الديوانية في نشر الثقافة الكورية بشكل كبير عن طريق مساعدة السفارة في الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تنظمها، منذ إنشاء الديوانية.

وقد أنشأت السفارة الكورية الديوانية الكورية الكويتية يوم الأول من فبراير من العام الماضي، لتكون منتدى ليس فقط لنشر الثقافة والحضارة الكورية، بل وأيضا لإعطاء المواطنين الكوريين والكويتيين الفرصة للمزيد من الاطلاع على ثقافة وحضارة كل منهما، والتعرف على أوجه الاختلاف والتشابه بينهما.

ويبلغ عدد أعضاء ديوانية هان كوت أكثر من ألف شخص، منهم مواطنون كويتيون وأجانب مقيمون في الكويت من مختلف الجنسيات، وهم يشاركون في الأنشطة الثقافية التي تقيمها السفارة الكورية لدى الكويت.

وخلال الحفل، أعبر السفير الكوري لدى الكويت "جونغ بيونغ ها" عن شكره وامتنانه لكل أعضاء الديوانية، بمن فيهم الرئيسة الفخرية ومؤسسة الديوانية الشيخة الدكتورة "العنود الصباح"، ورئيسة الديوانية "منية العيدان".