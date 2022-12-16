تسليم رسالة خطية من الرئيس الكوري إلى نظيره الإماراتي

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سلم "كيم ديه كي" المبعوث الخاص للرئيس الكوري "يون صوك يول" رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وتتعلق رسالة الرئيس "يون" بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميتها وتطويرها في إطار المشاركة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وتم تسليم الرسالة خلال زيارة المبعوث الرئاسي الكوري الخاص "كيم" لرئيس الإمارات في قصر البحر في أبو ظبي، حيث نقل "كيم" له تحيات الرئيس الكوري "يون" وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل رئيسُ الإمارات المبعوثَ الكوري تحياته وتمنياته للرئيس "يون" ولكوريا الصديقة بالمزيد من النماء والتقدم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والمشاركة بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والطاقة بمختلف قطاعاتها التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتي يتبناها البلدان.

الجدير بالذكر أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بلغ 9.3 مليار دولار في عام 2020، وبلغ حجم صادرات كوريا للإمارات 3 مليارات و694 مليون دولار، فيما بلغ حجم صادرات الإمارات لكوريا 5 مليارات و693 مليون دولار.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الكوري "يون صوك يول" قد قام بزيارة للإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري.