إطلاق لجنة للتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص بين كوريا والإمارات

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في لقاء نظمته الشركات الكورية الأسبوع الماضي في مركز "كويكس" للمعارض في سيول بحضور سفير الإمارات العربية المتحدة "سيف النعيمي"، قال رئيس الرابطة الكورية للتجارة الدولية "كو جا يول" إنه من المخطط إطلاق لجنة للتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في أوائل العام القادم.

وأضاف "كو" أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها حوالي 30 شركة كورية وإماراتية واعدة في أربعة مجالات لديها إمكانية كبيرة للتعاون بين البلدين، وهي: الطاقة والبنية التحتية، والطيران والفضاء، والصحة والطب، والتكنولوجيا المستقبلية.

وأعرب عن أمله في أن تواصل كوريا والأمارات اللتان بنتا علاقات ثقة متبادلة لفترة طويلة، التعاون الوثيق بشكل مستمر ودائم.

وحضر اللقاء مسؤولون من 18 شركة كورية متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات الحيوية، والطيران والفضاء، والتكنولوجيا المستقبلية، منها شركات "جي إس" للطاقة، و"إي 1" للطاقة، و"سام سونغ" للهندسة، وشركة الطاقة المائية والنووية، و"بوسكو" الدولية، إلى جانب مؤسسة البترول.

وقال المسؤولون المشاركون في اللقاء إن الإمارات العربية المتحدة دولة جذابة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية آمنة بفضل ظروفها السياسية والاقتصادية المستقرة ومزاياها الجغرافية، وبنيتها التحتية الممتازة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ورحبوا بفكرة إطلاق لجنة كورية إماراتية للتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص مؤكدين أن تلك اللجنة ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة والود مع الإمارات العربية المتحدة.