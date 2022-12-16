جامعة التيكوندو تمنح وزير الشباب التونسي الحزام الأسود الفخري

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تم في الأسبوع الماضي تكريم وزير الشباب والرياضة "كمال دقيش" بمنحه الحزام الأسود من الدرجة السابعة الفخرية.

جاء ذلك في إطار الدعوة الخاصة الموجهة من رئيس الجامعة العالمية للتيكوندو "كيم كيونغ دوك" للحضور إلى كوريا الجنوبية.

وحضر مراسم التكريم القائم بأعمال السفارة التونسية لدى كوريا الجنوبية "أحمد بو غدير"، والمدير العام للرياضة "المنصف شلغاف"، ورئيس الجامعة التونسية للتيكوندو "محمد غنام".

يذكر أنه وللمرة الأولى في تاريخ التيكوندو التونسي تمنح الجامعة العالمية للتيكوندو مثل هذا التتويج لشخصية سياسية تونسية.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي القائم بين تونس وكوريا الجنوبية في المجال الرياضي عامة ورياضة التيكوندو بصفة خاصة، وضمن برنامج زيارته، التقى وزير الشباب والرياضة التونسي بوزير الرياضة والثقافة والسياحة الكوري "بارك بو كيون".

وخلال اللقاء، أكد الوزير الكوري "بارك" إنه سيبذل جهودا لتوسيع التعاون والتبادل بين البلدين في المجالات الرياضية والثقافية والسياحية والاقتصادية، من خلال التيكوندو.