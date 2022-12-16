كوريا والسعودية تعززان التجارة والاستثمار بينهما

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وقعت الشركة الكورية للتأمين التجاري مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وجاء توقيع المذكرة من أجل تعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تصدير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة المنتجة في السعودية إلى كوريا، ومنها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وسوف يتشارك الطرفان بموجب بنود مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون لتوفير الحلول التمويلية، ومناقشة الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، وغيرها من الخدمات في كلا البلدين.

وتهدف المذكرة إلى دعم البنك السعودي في تعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى كوريا وتنويعها، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها إلى السوق الكورية.

كما تأتي مشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي مع الشركة الكورية للتأمين التجاري مواصلة لسعيه في تحقيق زيادة صادرات القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي الوطني الشامل الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.