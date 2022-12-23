بلدية مدينة إنتشون تقدم تهنئة للمسنين بعيد ميلادهم المائة

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يحتفل المسنون الذين وُلدوا في عام 1922، بالسنة المائة هذا العام. واحتفالا بذلك، في مدينة "إنتشون" ضاحية العاصمة سيول، أهدت إدارة المدينة المسنين الذين يحتفلون بعيد ميلادهم المائة هدايا مالية تبلغ مليون وون. وهكذا تلقى 22 مسنا ومسنة يسكنون في المدينة تلك الهدايا للتهنئة بطول العمر.

يذكر أن هذا النوع من الهدايا المالية في مدينة إنتشون تم اقراره بموجب النظام القانوني الخاص بمنح هدايا مالية خاصة للتهنئة بطول العمر، والذي بدأ تنفيذه في أبريل من هذا العام. ايضا سوف يستحق من عاش مائة سنة أن يتلقى هذه التهنئة المالية والنفسية. ويختلف المبلغ أو تختلف أنواع الهدايا، لكن إدارات المناطق الأخرى أيضا، تنفذ نظاما مشابها أيضا. على سبيل المثال تهدي منطقة "كانغ هوا" بعض البضائع مع مبلغ مالي. أما المناطق الأخرى في العاصمة سيول وفي كل أرجاء البلاد، فتهدي بعض السلع أو مبلغا ماليا للمسنين الكبار الذين يسكنون فيها. وابتداء من مدينة "إنتشون"، سوف تطبق إدارات المدن الأخرى مثل هذا النظام، أي منح هدايا مالية للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن مائة سنة. وسوف تليها مدينة "كومي" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، التي يوجد فيها 34 مسنا ومسنة تزيد أعمارهم عن مائة سنة، وتتوقع هذه المدينة زيادة بمقدار حوالي 20 مسنا ومسنة منهم سنويا.