تضاعف أعداد متابعي الكرتون على الويب

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عند بدء ظهور الكرتون على الويب، كان الخبراء في دائرة النشر، قلقون من أن الكرتون على الويب سيؤدي إلى تدهور سوق النشر والكرتون. لكن الآن، حققت صناعة الكرتون على الويب نموا ملحوظا، وتماشيا مع ذلك، تطورت سوق النشر والكرتون أيضا. حيث تشهد السوق ترويج كتب كرتونية ورقية باستمرار، وزيادة عدد مشتري الكتب الكرتونية من 42.5 بالمائة في عام 2020 إلى 54.1 بالمائة هذا العام. معنى ذلك أن الأشخاص يشاهدون الكرتون على الويب، وإذا نُشرت حلقات الكرتون ككتب ورقية، يشترونها أيضا.

الجدير بالذكر أن من بين عشرة كتب كرتون ورقية، بعض الأعمال تم إخراجها كمسلسلات درامية. وبُثت هذه المسلسلات وحظيت بشعبية ملحوظة ليست فقط داخل كوريا وإنما أيضا في الخارج. هكذا تم التأكد من أن نجاح الكرتون على الويب قد ساهم في توسيع سوق النشر. ويوجد عدد كبير من الكوريين الذين يشاهدون الكرتون على الويب يوميا. ومن أجل ذلك، يجب على المشاهد دفع مبلغ بشكل دوري مثل مشاهدة الأفلام على القنوات. وفي سؤوال حول عدد مرات مشاهدة الكرتون يوميا كانت نسبة الإجابة 24.7 بالمائة، بينما أجاب 18.2 بالمائة بأنهم يشاهدونه ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع، وأجاب 12.6 بالمائة بأنهم يشاهدونه مرة أو مرتين في الأسبوع.

في هذا السياق، يزداد عدد الذين يشاهدون الكرتون على الويب سنويا، وفي العام الجديد يتوقع تحقيق مجال الكرتون على الويب المزيد من النجاح، حيث تخطط دائرة الكرتون لتوسيع مجالات فئات المشاهدين التي كانت مقتصرة على الشباب أكثر.