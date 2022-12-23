افتتاح مهرجان سيول للأضواء في ميدان كونغ هوا مون





افتتح مهرجان سيول للأضواء في ميدان كونغ هوا مون وسط العاصمة سيول. وتنظم بلدية سيول هذا المهرجان في جميع أرجاء الميدان وثلاثة مبان قريبة منه، فيما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء كل يوم حتى الحادي عشر من هذا الشهر.

يذكر أن بلدية سيول تستهدف بهذا المهرجان تحويل الميدان الذي يمثل سيول إلى معلم خاص لفن الوسائط. وفي تمام كل ساعة، يقام العرض الرئيسي تحت شعار "سماء سيجونغ ترتدي ضوءا جديدا" حيث سيتم تنظيم عرض الأضواء الساحرة باستعمال أشعة الضوء من اثنين وعشرين عمود إنارة تم تركيبها في الميدان. كما سوف يتم في نفس الوقت تنظيم عروض الوسائط الفنية على الجدار الخارجي لمركز سيجونغ الثقافي، وواجهة الوسائط لمبنى كي تي، وواجهة الوسائط لمتحف التاريخ.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة لفن الوسائط والتي توفر متعة المشاهدة للجمهور وكذلك متعة المشاركة والتجربة. ومنها فعالية "دومشيت دومشيت سيول 둠칫둠칫 서울" التي توفر نوعا مختلفا من المتعة للمواطنين من خلال ربط الحركات المنعكسة على كشك مركب في وسط الميدان بشخصيات عملاقة على الجدار الخارجي لمبنى كي تي.

في نفس السياق، تقيم بلدية سيول بالتعاون مع منظمة السياحة الكورية مهرجان "فوانيس سيول" الذي كان يقام كل عام في منطقة جدول "تشونغ كيه" في ميدان كوانغ هوا مون لأول مرة. وقال "تشيه إين كيو" مدير قسم التصميم في البلدية إن الميدان عبارة عن مكان جذاب من حيث المساحة الحضرية، وسوف تعمل البلدية باستمرار على تحويله إلى ساحة ثقافية فنية فيها مختلف الأشياء الجديرة بالمشاهدة والمتعة.