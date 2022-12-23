الكوريون يفخرون بتقدم الثقافة الكورية عالميا

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اتضح أن ستة من بين كل عشرة كوريين يعتقدون أن الثقافة الكورية وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة بالفعل. جاء ذلك في نتيجة مسح أعلنته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة مؤخرا حول وعي الكوريين وقيمهم لعام ألفين واثنين وعشرين بعد أن أجرته على خمسة آلاف ومائة من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر عاما وتسعة وسبعين عاما.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أجرت هذا النوع من المسوح لأول مرة في عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين. ومنذ عام ألفين وثلاثة عشر ظلت تجريها مرة كل ثلاث سنوات. ووفقا لنتيجة مسح هذا العام، يتمتع الكوريون بمستوى عال من الفخر بالثقافة الكورية. وخاصة أجاب سبعة وتسعون بالمائة من المشاركين في المسح بأن الثقافة الكورية الشعبية ممتازة. وقد ارتفعت نسبتهم هذا العام بمقدار ثلاثة وأربعين بالمائة مقارنة مع عام ألفين وثمانية. كما أجاب خمسة وتسعون بالمائة منهم بأن الثقافة الكورية التقليدية ممتازة. وقال تسعون بالمائة منهم إنهم يفخرون بأن يكونوا كوريين بينما قال تسعون بالمائة منهم إن كوريا مكان جيد للعيش فيه.

وحول المجالات الكورية التي وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة، اختار ستة وستون بالمائة منهم المجال السياسي. ولكن قال واحد وستون بالمائة منهم إن المجال الاقتصادي لم يصل بعد إلى مستوى الدول المتقدمة. وقال ستة وخمسون بالمائة منهم إن المجال السياسي لم يصل إلى مستوى الدول المتقدمة إلى حد كبير. وفي مجال طرق الحياة قال ثلاثة وأربعون بالمائة منهم إن السعادة في الوقت الحاضر أهم من السعادة في المستقبل الغامض. كما أجاب خمسة وستون بالمائة منهم بأنهم سعداء. وتبين أن الكوريين ظلوا يتمتعون بمستوى متوسط من السعادة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية منذ عام ألفين وثمانية. وفيما يتعلق بالزواج، قال ثمانية عشر بالمائة منهم فقط إنه يجب أن يتم بالضرورة حيث ظلت نسبتهم في انخفاض منذ عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين الذي كانت النسبة قد بلغت فيه سبعة وثلاثين بالمائة.