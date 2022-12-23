دفتر تاريخي يضم حسابات العملاء الأجانب الذين اشتروا ممتلكات ثقافية كورية

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تم الكشف مؤخرا عن دفتر خاص لحسابات العملاء التي تتضمن معلومات عن الأجانب الذين يُعتقد أنهم اشتروا ممتلكات ثقافية كورية في كوريا لمدة حوالي عشرين عاما منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية. ويمكن منه التعرف على عملية خروج الممتلكات الثقافية الكورية إلى الخارج مما سيساعد كثيرا في البحوث المستقبلية ذات الصلة. وقالت المؤسسة الكورية للممتلكات الثقافية الكورية الموجودة في الخارج أمس إن الجامع الأمريكي للممتلكات الثقافية الكورية "روبورت ماتي إيلي 로버트 마티엘리 " البالغ من العمر سبعة وتسعين عاما قد تبرع لها بستين قطعة من المواد الثقافية الكورية.

الجدير بالذكر أن هذا المواطن الأمريكي كان قد أرجع إلى كوريا في عام ألفين وستة عشر، لوحة الرسم الكورية القديمة بعنوان "خمسة تماثيل لبوذا في معبد سونغ كوانغ 송광" التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر والتي كانت قد تعرضت للسرقة. وقد كان يقيم في كوريا لمدة ثلاثة عقود من عام ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين إلى ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، حيث كان يعمل مديرا لقسم الفنون والحرف التابع لمركز القيادة الأمريكية في كوريا الجنوبية. وكان يجمع مختلف المواد الثقافة الكورية بما في ذلك لوحات الرسم الطويلة والقابلة للطي وأعمال التطريز والسيراميك والمصنوعات الخشبية. وبلغ عدد المواد الكورية التي جمعها مع زوجته "ساندرا ماتي إيلي 샌드라 마티엘리 " البالغة من العمر ستة وتسعين عاما، ألفا وتسعمائة وستا وأربعين قطعة. وكان يتبرع بكمية كبيرة منها إلى متحف "بورتلاند 포틀랜드" للفنون، ومتحف "جوردن شنيتزر 조던슈니처" للفنون في جامعة أوريغون، ومتحف سياتل للفنون وغيرها، حيث يتم عرضها في الأجنحة الكورية التابعة لهذه المتاحف. ومن أهم المواد التي تبرع السيد ماتي إيلي بها إلى المؤسسة الكورية، دفتر حسابات العملاء الذي ألفه السيد "سامويل لي" الذي كان يدير محلا للتحف القديمة في منطقة "تيه بيونغ رو" أمام قصر دوك سو في وسط سيول. يحتوي الدفتر على تفاصيل المواد الثقافية الكورية التي تمت معاملتها من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين إلى عام ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين. ويتضمن أسماء مئات العملاء الغربيين واليابانيين الذين اشتروا موادا ثقافية كورية قديمة من المحل خلال فترة الاستعمار الياباني وفترة الحرب الكورية إلى جانب تواريخ البيع وعناوين المشترين وغيرها. ومن بين العملاء في الدفتر، الأمريكية "هيلين كيلر 헬렌 켈러" المشهورة بأنها ناشطة اجتماعية تغلبت على الإعاقة، وقد عاشت من عام ألف وثمانمائة وثمانين إلى عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين.

يذكر أنها زرات كوريا في شهر يوليو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين حينما كانت كوريا تحت الاستعمار الياباني، حيث ألقت محاضرات في مدينتي سيول وبيونغ يانغ. وتم في الدفتر تسجيل شرائها مكتبا من المحل في الرابع عشر من شهر يوليو من نفس العام. وقال مسؤول في المؤسسة الكورية إن هذا الدفتر يعد أكبر قوائم الأجانب من مشتري المواد الثقافية الكورية المعروفة حتى الآن من حيث الحجم. وتوقع أن يسهم الدفتر كثيرا في تتبع المعلومات عن عدد كبير من المواد الثقافية الكورية التي خرجت من البلاد من أعوام الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي.