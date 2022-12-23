زيادة سعادة الموظفين بنظام العمل المرن

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اتضح أن نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع الذي بدأت شركة "هيونيت" للتعليم مدى الحياة في تنفيذه منذ شهر يوليو الماضي قد ساعد كثيرا على زيادة مستوى سعادة الموظفين فيها. وكانت الشركة قد طورت مسحا خاصا في عام ألفين وستة عشر لقياس مستوى سعادة الموظفين يضم مائة سؤال من أجل التعرف على مؤشر سعادتهم. ووفقا للشركة، بلغ مؤشر سعادتهم هذا العام سبعة وستين بالمائة بزيادة نسبتها ست بالمائة مقارنة مع العام الماضي. خاصة، حول سؤال مفاده "هل شركتنا شركة جيدة للعمل؟" زاد بمقدار سبع عشرة نقطة بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ سبعا وسبعين نقطة.

يشار إلى أن بعض الشركات الكورية تطبق نظام تقصير دوام العمل من خلال تعديل مستوى الأجور أو أيام العطلات إلا أن هيونيت تشغل النظام دون أي شروط أو قيود. وظهرت أكبر التغيرات الناتجة عن تطبيق النظام في مجال التوظيف حيث زادت نسبة المتقدمين بطلبات للعمل في الشركة بمقدار أربعة عشر ضعفا مقارنة مع العام السابق. وقد ظلت الشركة تسعى إلى زيادة إنتاجية العمل تماشيا مع تقصير دوام العمل حيث كان الموظفون يركزون على أعمالهم الرئيسية ويقللون من إهدار الوقت بقدر الإمكان. وكذلك كان الموظفون يقدمون مختلف الاقتراحات بشأن طرق زيادة فعالية العمل بينما تقدم الشركة مختلف أنواع الجوائز للفرق الممتازة في العمل.

في هذا السياق، قال رئيس الشركة "جو يونغ تاك 조영탁" إن النظام يحظى بتأييد مطلق من قبل الموظفين مما يلعب دورا كبيرا في زيادة رضائهم عن الشركة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في بذل الجهود لإنجاح النظام كرائدة في هذا المجال.