اتجاه قوي وسط الطلاب لاختيار مهن مستقبلية غير تقليدية

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وفقا لنتائج استطلاع تم نشره في التاسع عشر من هذا الشهر، اتضح أنّ طلاب المدارس الابتدائية في كوريا يفضلون منشئي المحتويات، مثل مستخدمي يوتيوب، على الأطباء، كمهنة مستقبلية لهم، حيث احتل المبدعون المرتبة الثالثة والأطباء المرتبة الرابعة. وصعدت كهنة ''المبدعون Creator"، التي كانت خارج أكثر 20 مهنة مستقبلية تفضيلا حتى عام 2017، إلى المرتبة الخامسة في عام 2018 والمرتبة الثالثة في عام 2019، متجاوزة الأطباء للمرة الأولى منذ إجراء الاستطلاع. ومنذ ذلك الحين، في عامي 2020 و2021، عندما حدثت جائحة كورونا، ومع زيادة الاهتمام بالمجالات الصحية والطبية، انعكس الترتيب، وحل الأطباء في المرتبة الثانية، والمبدعون في المركز الرابع. ويعود سبب زيادة عدد طلاب المدارس الابتدائية الذين يأملون في أن يصبحوا مبدعين مرة أخرى هذا العام إلى زيادة التعرض للأجهزة الرقمية. ونظرا لأن المزيد من الناس يكسبون الأموال من محتويات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، فهناك تحليل يوضح أن هذه الظواهر الاجتماعية تؤثر على الوظائف التي يأملها طلاب المدارس الابتدائية في المستقبل. ومع ذلك، احتل منشؤو المحتويات المرتبة 18 في تصنيفات الوظائف التي يريدها طلاب المدارس الإعدادية وخارج أفضل 20 في تصنيفات الوظائف التي يرغب فيها طلاب المدارس الثانوية، مما يشير إلى انخفاض تفضيل الطلاب مع تقدّمهم إلى المدارس الثانوية. كما أن الوظيفة الأكثر رواجا لطلاب المدارس الابتدائية في كوريا هي "الرياضي"، كما كان الحال في العام الماضي، والمركز الثاني هو "المعلم"، الذي ارتفع درجة واحدة عن العام الماضي. وفي دراسة استقصائية للوظائف المستقبلية التي يرغب فيها طلاب المدارس الإعدادية، ارتفعت تصنيفات مهندسي الكمبيوتر ومطوري البرمجيات بشكل كبير. وقد ارتفعت هذه المهن من المرتبة العاشرة في عام 2010 إلى المرتبة الثامنة في العام الماضي والخامسة هذا العام. وعلى وجه الخصوص، احتلت هذا العام مرتبة أعلى من الجنود وموظفي الخدمة المدنية، والتي تعتبر تقليديا مهنا شعبية. ويتزايد باضطراد عدد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين يرغبون في العمل في صناعات جديدة مثل مطوري الألعاب، ومهندسي الطيران أو الفضاء، وخبراء البيانات الضخمة. وفي قائمة بأفضل الوظائف المرغوبة في المستقبل لطلاب المدارس الثانوية لهذا العام، احتل المعلمون المرتبة الأولى، والممرضات في المرتبة الثانية، والعسكريون المرتبة الثالثة، وضباط الشرطة المرتبة الرابعة، وعلماء الكمبيوتر ومطورو البرمجيات المرتبة الخامسة، تماما مثل العام الماضي. من ناحية أخرى، يواجه العديد من الطلاب صعوبات في استكشاف المهن لأن أنشطة الخبرة المهنية صارت مقيدة بعد تفشي فيروس كورونا. ولذلك كانت نسبة الطلاب الذين أجابوا بـ "لا" على السؤال حول ما إذا كان لديهم بالفعل وظيفة مرغوبة هي 19.3% من طلاب المدارس الابتدائية، و38.2% من طلاب المدارس الإعدادية، و27.2% من طلاب المدارس الثانوية. وهذا رقم أعلى مقارنة بما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

لذلك فأنه من المهم جدا في هذا الوقت توفير العديد من الفرص مثل تعليم الخبرة الوظيفية حتى يتمكن الطلاب الذين يحلمون بالمستقبل من اختيار وظيفة مع مراعاة كفاءتهم وهواياتهم لتحقيق مستقبل رائع.