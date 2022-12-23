منصات الكتب الصوتية سوق تنمو ومحتوى يزدهر

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مع دخول عصر التركيز على الفيديو، فإن الصوت، الذي كان يُعتقد أنه تدهور إلى بقايا الماضي، يجذب الانتباه مرة أخرى كمحيط أزرق في البيئة الرقمية. ويتوقع بنك الاستثمار العالمي 'غولدمان ساكس' أن تتوسع سوق محتويات المنصات الصوتية العالمية من 22 مليار دولار في عام 2019 إلى 75.3 مليار دولار في عام 2030. وفي الوقت الحالي، ينمو سوق منصات الكتب الصوتية في كوريا بسرعة، والذي يحوّل الكتب إلى محتويات صوتية ويوفّرها كتطبيقات للهاتف المحمول. فقد نما الحجم المقدر لسوق الكتب المسموعة المحلية من حوالي 17.1 مليار وون في عام 2019 إلى حوالي 30 مليار وون في عام 2020، وبالنسبة لمنصة الكتب الصوتية التمثيلية "ويلا 윌라"، زاد إجمالي وقت الاستماع في عام 2021 بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالسنة الماضية. وإذا كان العملاء الرئيسيون للمكتبات التقليدية في الأربعينيات من العمر، فإن المستهلك الرئيسي للكتب الصوتية هو الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ومقارنة بالجيل الأكبر سنا الذي نشأ في الاستماع إلى الراديو، فهم لا يشعرون فقط بأن الصوت بحد ذاته جديد، لكنهم أيضا على دراية بالوسائط الرقمية ويبحثون عن "كتب للاستماع إليها صوتيا". وعلى عكس الكتب الورقية التقليدية، يبدو أن الكتب الصوتية جذابة بشكل خاص للشباب لأنه يمكن الاستمتاع بها في أثناء القيام بأشياء أخرى مثل المشي أو التمرين أو القيام بالأعمال المنزلية، بحيث يمكن استخدام هذا الوقت بكفاءة. في هذا السيق، ووفقا لمعهد أبحاث البيانات الضخمة التابع لشركة بطاقات ائتمان محلية، يستخدم مستخدمو الكتب الصوتية خدمات الفيديو عبر الإنترنت وخدمات الطلبات الذكية أكثر من غير المستخدمين. حيث أنهم على دراية بالاشتراك في المحتويات غير الكتب ويهتمون بالخدمات التي تساعد في إدارة الوقت بكفاءة. وفي هذا الاتجاه، تعمل العديد من الشركات المحلية والأجنبية بنشاط لتأمين المحتويات التي تستهدف جيل الشباب. وبعبارة أخرى، تتنافس الشركات بشدة لشغل اللقب الأول في سوق الصوتيات، تماما مثل "نتفليكس" التي هيمنت على سوق الفيديو. وعلى وجه الخصوص، يتم إجراء محاولات مختلفة للتركيز على الروايات، وهي النوع الأكثر تفضيلا في الكتب الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، على عكس الكتب الصوتية في الماضي، يتزايد عدد الكتب الصوتية من نوع الدراما التي تظهر وتتصرف فيها شخصيات مختلفة، وبالتالي فإن مستوى الانغماس في العمل آخذ في الازدياد. في الماضي، كان الممثل الصوتي يقرأ كتابا حتى النهاية، ولكن في هذه الأيام يقرأ الممثلون الصوتيون المحترفون الكتب مما يجعلها أكثر جاذبية.