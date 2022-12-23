إصدار ميداليات تذكارية رسمية للاحتفال بالذكرى السنوية لفرقة بي تي إس

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أصدرت الهيئة الكورية لسك العملة ميداليات تذكارية رسمية في كوريا وخارجها في السادس عشر من هذا الشهر للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على ظهور فرقة بي تي إس المشهورة عالميا في عام 2023. وقد اتفقت الهيئة مع وكالة "هايب" للترفيه، التي ترعى فرقة بي تي إس، على إصدار هذه الميدالية للاحتفال بالذكرى العاشرة على ظهور بي تي إس لأول مرة والاحتفال بها. وتم تصميم الميدالية الأولى للاحتفال بالذكرى العاشرة برمز شعار بي تي إس والرقم '10'، الذي يمثل الذكرى العاشرة، من أجل التعبير عن هوية الفرقة ككل. وتم نقش أسماء الأعضاء بالإنجليزية على الجانب الأمامي للميدالية، وعلى كلا الجانبين تم نقش "2013"، وهو العام الذي ظهرت فيه الفرقة لأول مرة، و"2023"، أي الذكرى العاشرة لترسيمهم لأول مرة، على التوالي.

وسيتم إصدار هذه الميداليات التذكارية مرتين. والميدالية الأولى التي تم إصدارها هذه المرة هي 3 أنواع من الميداليات الذهبية ونوع واحد من الميداليات الفضية، وتم إنتاج 87 ألفا و777 ميدالية بكميات محدودة في جميع أنحاء العالم. وفي كوريا، تُباع الحجوزات على أساس أسبقية الحضور في مركز التسوق التابع للهيئة الكورية لسك العملة، وفي محل "شوب ويفرز shop Weverse" و"بنك شين هان" لمدة 10 أيام حتى 25 من هذا الشهر. أما في الخارج، فيُمكن شراؤها من خلال موقع جي ماركت العالمي، وتجار معينين في الخارج في كل دولة رئيسية. ويُمكنكم العثور على معلومات المبيعات التفصيلية عن الميداليات من خلال مركز التسوق التابع للهيئة الكورية لسك العملة وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية. في غضون ذلك، صرّحت الهيئة بأنها تخطط للتبرع بجزء من عائدات بيع الميداليات التذكارية إلى أماكن ذات مغزى لتوسيع التأثير العالمي للثقافة الكورية. ويرغب كثير من الاشخاص في امتلاك ميدالية تذكارية، لكن سعر الميدالية الذهبية بوزن 1 أونصة هو 3.96 مليون وون، وهو مبلغ كبير. وخلال فترة حجز الميداليات، توجد أيضا مساحات عرض حيث يمكن مشاهدة الميداليات التذكارية الحقيقية شخصيا، لذلك حتى لو لم نقم بشرائها بالضرورة، فسيكون من الممتع زيارتها مرة واحدة.