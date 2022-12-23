مقتطفات من مقابلات القسم العربي في عام 2022





مرحبا بكم أعزاءنا المستمعين للقسم العربي في كل مكان، يسرنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة الخاصة مجموعة منتقاة من حلقات "ضيف على كي بي إس"، التي استضفنا فيها العديد من الضيوف الكرام على مدار العام2022.

هيا بنا نستعرض معا أبرز ما ورد في مقابلات العام الذي أوشك على الانتهاء.

نشكر الضيوف الكرام الذين شرفونا بالزيارة والحضور إلى مقر القسم العربي،

كما نشكركم أعزاءنا المستمعين على متابعتكم وتشجيعاتكم لهذا الركن.

نتمنى لكم عاما سعيدا وكل عام وأنتم بخير