التعاون بين مؤسسة مطار إنتشون وكلية الطيران والتكنولوجيا الكوريتية

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صرحت مؤسسة مطار إنتشون الدولي مؤخرا بأنها أبرمت مذكرة للتفاهم حول التعاون في التعليم مع كلية الطيران والتكنولوجيا الكويتية من أجل تنمية الجيل القادم من خبراء الطيران.

تتضمن المذكرة تطوير وتشغيل المقررات الخاصة بتنمية خبراء الطيران والتبادلات البشرية والمعلوماتية والترويج للمقررات.

وبدءا من العام القادم تخطط المؤسسة الكورية لتنظيم دورات تدريبية مناسبة للطلاب في الكلية الكويتية. يذكر أن الكويت وضعت مؤخرا خطة لتوسيع مطارها الدولي ليستوعب خمسين مليون مسافر سنويا وتعمل حاليا على تنفيذ إنشاء مبنى جديد وتوسيع مبانيه القائمة.

وقال السيد "كيم كيونغ اوك" رئيس المؤسسة إنها ستسهم في تطوير صناعة الطيران المستدامة في جميع أنحاء العالم من خلال توسيع شبكات التعاون في التعليم مع الكليات المتخصصة في صناعة الطيران بالخارج.