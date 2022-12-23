



افتتح يوم الخامس عشر من هذا الشهر معرض خاص بعنوان "المومياوات المصرية: رحلة القيامة" في دار الفن بالعاصمة سيول.

وقالت وكالة "إي إن ايه بارتنرز" التي تنظم هذا المعرض إن عددا كبيرا من الزوار توافدوا على المعرض في يوم الافتتاح ليفوق عددهم توقعاتها.

وأضافت أن ردود فعل الزوار ساخنة جدا لدرجة أن المعرض يحقق نتائج رائعة، وقد قطع عدد من الزوار مسافة طويلة من مختلف مناطق البلاد من أجل زيارة المعرض.

كما لم تنقطع الاستفسارات عن المعرض بما في ذلك أنواع المعروضات وجدول المعرض والزيارات الجماعية وغيرها.

وقال أحد الزوار إن المعرض يضم الكثير من الأشياء الجديرة بالمشاهدة مثل مومياوات البشر والحيوانات، وتحليل المومياوات بالأشعة المقطعية والتماثيل مما سيساعد على تعليم الأطفال. كما أشار إلى أن حجم وتكوينات المعرض أبهرته كثيرا.

وفي القاعة التي تستعرض قطعا أثرية كبيرة الحجم مثل المومياوات البشرية الحقيقية والتوابيت، قال الزوار إنهم شعروا بالإبهار والدهشة.

وقال مستشار المعرض ومدير المعهد الكوري للعلوم المصرية "كواك مين سو 곽민수 إن المعرض يكشف عن بعض التوابيت الخشبية للمومياوات من خلال نصبها أمام الزوار حتى يتمكنوا من فحص أحجامها وأنماطها المنقوشة.

وأوضح أنه يمكنهم إلقاء نظرة فاحصة على حالة المومياوات باستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا. كما قال الأستاذ "بارك جين هو" في جامعة كوريو إن زيارة المعرض أتاحت له فرصة مهمة للالتقاء مع عدد من أهم الممتلكات الثقافية البشرية، باعتباره خبيرا في الاستعادة الرقمية للمواد الثقافية.

ومن المتوقع أن يستمر المعرض حتى السادس والعشرين من شهر مارس من العام القادم، ويتم فيه استعراض حوالي مائتين وخمسين قطعة مختارة من المجموعة المصرية للمتحف الأثري الوطني بهولندا، بما في ذلك، خمسة عشر تابوتا للمومياوات وخمسة مومياوات بشرية و8 مومياوات لحيوانات.

وهو يعد أول معرض خاص لاستعراض القطع الأثرية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية في كوريا من خلال الكشف عن نتائج تصوير القطع الأثرية باستخدام الأشعة المقطعية وغيرها.