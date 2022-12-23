



صدر في كوريا مؤخرا كتاب مصور للأطفال بعنوان "حمّاد وجد الزيتون" كتبته ورسمته الأديبتان "هان جيه هيه" و"جونغ إيه تشيه" وهما تعملان ناشطتين في مجال تعليم المجتمع المدني.

واستهدفت الأديبتان الكوريتان إتاحة الفرصة للأطفال الكوريين للتعرف على واقع فلسطين من خلال خطوات الطفل الفلسطيني "حماد".

ويرى حماد البالغ من العمر تسع سنوات، وهو في طريقه إلى المدرسة، مزرعة محترقة لأشجار الزيتون، وبيوتا مدمرة، وجدارا عاليا.

لماذا يجب على حماد أن يسلك مثل هذا الطريق؟ وماذا حدث هناك بالفعل؟ رغم أن حماد يعيش مجتمعا قاسيا يعاني من الانفصال والاحتلال إلا أنه يحاول ممارسة الحياة اليومية وتقاسم السلام الدافئ والآمال الجميلة.

وقالت الأديبتان اللتان ظلتا تعملان كناشطتين لفترة طويلة مع إيلاء الاهتمام للسلام وحقوق الإنسان إنهما تودان بهذا الكتاب التحدث عن كيفية تأثير العنف على حاضر الناس وحياتهم اليومية.

كما أعربتا عن أملهما في أن يستجلب عملهما الدعم من القراء الأطفال ليحل السلام والأمل في فلسطين. وقال الأستاذ "جو هيو جيه" في جامعة "سونغ كونغ هوي" في كلمة توصية للكتاب، إن الكتاب عبارة عن حكاية ووثيقة وشهادة تظهر واقع فلسطين بشكل حي ومؤثر.

كما أشاد به كمادة تعليمة قيمة ستصبح مفتاحا لتعليم المواطنة العالمية. يذكر أن دار "سيدوسي" التي نشرت الكتاب ستتبرع بواحد بالمائة من مبيعاته إلى حملة أشجار الزيتون التي تنظمها شبكة أشجار الزيتون للسلام.