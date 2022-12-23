هيونديه تهدي 3 آلاف مركبة لذوي الإعاقة في العراق

ⓒ HYUNDAI MOTOR COMPANY

قالت شركة "هيون ديه موتور" يوم الأحد الماضي إنها وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في ليبيا لتوريد ثلاثة آلاف مركبة خاصة لذوي الإعاقة.

لؤلؤة: بهذا من المتوقع أن تقدم الشركة الكورية ثلاثة آلاف سيارة "فينيو" إلى الذين أصيبوا بإعاقات خلال الحرب الأهلية الليبية حتى النصف الأول من العام القادم.

يشار إلى أن الهيئة العامة قد تأسست من أجل تعزيز رفاهية الفئات المهمشة اجتماعيا وذوي الإعاقة الذين يعانون من الحرب الأهلية.

وكانت هيون ديه موتور قد زودت الهيئة الليبية في العام الماضي بألفين ومائة سيارة لذوي الإعاقة ضمن صفقة أبرمتها معها.

وستكون هذه المركبات مزودة بأجهزة تحكم يدوي لتشغيل دواسة الوقود والمكابح باليد، وأجهزة لتدوير عجلة القيادة بيد واحدة.