رسم مفاعل البراكة رقم 4 على العملة الإماراتية من الفئة الأعلى

ⓒ YONHAP News, CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATES

قامت الحكومة الإماراتية مؤخرا بتغيير تصميم العملة الورقية من الفئة الأعلى احتفالا بمرور 51 عاما على تأسيس الدولة.

وهي عملة ورقية بقيمة ألف درهم سيتم تداولها بدءا من العام القادم. وعلى الوجه الخلفي لهذه العملة تم رسم مفاعل البراكة رقم 4 الذي يعد من الجيل القادم من المفاعلات النووية المصنوعة بأجهزتها الرئيسية كورية الصنع.

وقال البنك المركزي الإماراتي إن هذا المفاعل سيلعب دورا كبيرا في تنويع مصادر الطاقة الوطنية وتقليل الانبعاثات الكربونية مما سيساعد الإمارات على الوفاء بالالتزامات الدولية.

الجدير بالذكر أن مشروع مفاعلات البراكة عبارة عن إنشاء 4 مفاعلات نووية كورية في منطقة البراكة التي تبعد حوالي مائتين وسبعين كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أبوظبي.

وبدأ تشغيل المفاعلان رقم واحد واثنان في كل من العام الماضي وهذا العام على التوالي بينما اكتمل المفاعل رقم ثلاثة وينتظر الموافقة على التشغيل. أما المفاعل رقم 4 فما زال تحت الإنشاء.

وعند تشغيل المفاعلات الأربعة كلها ستغطي ربع إجمالي الاحتياجات الإماراتية من الطاقة.