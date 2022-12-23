الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2022 في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

مصدر الصور : القسم العربي بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

صادف يوم الأحد الماضي اليوم العالمي للغة العربية الذي خصصته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة من أجل رفع الوعي باللغة العربية.

وعلى هامش الاحتفال بهذه المناسبة المباركة، أقيم مختلف الفعاليات ذات الصلة داخل وخارج البلاد.ومنها على سبيل المثال، فعاليات نظمتها الملحقية الثقافية السعودية في سيول يوم الإثنين الماضي في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية حيث أقيم معرض للصور الفوتوغرافية الخاصة للمعالم الأثرية والسياحية بالسعودية وكتابة الأسماء بالحروف العربية الجميلة إضافة إلى تجربة شرب القهوة السعودية والتمر.

هذا وأقيم مساء الأربعاء الماضي حفل تذكاري لليوم العالمي للغة العربية تحت إشراف قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بمشاركة عشرات من الأساتذة والطلاب حيث ألقت الأستاذة الدكتورة يون أون كيونغ رئيسة القسم كلمة ترحيب تحدثت فيها عن أهمية اللغة العربية لكونها احدى لغات العالم انتشارا ولغة الحضارة والثقافة. ثم تم عرض الفيديو لكلمات التهنئة لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي أمين عام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والدكتور عبد العزيز الدايل الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا. كما ألقت الطالبة بيك سوك هيون والطالب جونغ جاي هون قصائد عن جمال اللغة العربية. إضافة إلى مسابقة لكتابة الخط العربي بين الطلاب مما وجد رواجا كبيرا من المشاركين.