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مونستا إكس تصدر ألبوما جديدا في يناير

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-27

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP Entertainment

ستعود فرقة "مونستا إكس" بإصدار ألبومها الجديد الثاني عشر بعنوان "سبب" يوم التاسع من يناير.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد منذ 9 أشهر، بعد أن أصدرت ألبومها السابق بعنوان "شكل الحب" الذي تصدر قوائم "آيتيونز" العالمية والأوربية للألبومات.

وكانت الفرقة قد أقامت حفلات في 9 مدن أمريكية في شهريْ مايو ويونيو الماضيين.

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