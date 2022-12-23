مونستا إكس تصدر ألبوما جديدا في يناير

مقتطفات من مقابلات القسم العربي في عام 2022
2022-12-23
#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-27
ستعود فرقة "مونستا إكس" بإصدار ألبومها الجديد الثاني عشر بعنوان "سبب" يوم التاسع من يناير.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد منذ 9 أشهر، بعد أن أصدرت ألبومها السابق بعنوان "شكل الحب" الذي تصدر قوائم "آيتيونز" العالمية والأوربية للألبومات.
وكانت الفرقة قد أقامت حفلات في 9 مدن أمريكية في شهريْ مايو ويونيو الماضيين.
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-23
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