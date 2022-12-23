مونستا إكس تصدر ألبوما جديدا في يناير

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ستعود فرقة "مونستا إكس" بإصدار ألبومها الجديد الثاني عشر بعنوان "سبب" يوم التاسع من يناير.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد منذ 9 أشهر، بعد أن أصدرت ألبومها السابق بعنوان "شكل الحب" الذي تصدر قوائم "آيتيونز" العالمية والأوربية للألبومات.

وكانت الفرقة قد أقامت حفلات في 9 مدن أمريكية في شهريْ مايو ويونيو الماضيين.