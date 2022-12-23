ترشيح فيلم قرار بالمغادرة ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

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تم ترشيح فيلم "قرار بالمغادرة" للمخرج الكوري الجنوبي "بارك تشان اوك" إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الخامسة والتسعين في فئة الأفلام السينمائية الدولية.

وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القوائم القصيرة لجوائز الأوسكار لعام 2023 في 10 فئات، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والأفلام الدولية والأفلام الوثائقية القصيرة.

وكان فيلم "قرار بالمغادرة" من بين 15 فيلما دوليا تم ترشيحها في القائمة القصيرة من بين جميع الأفلام المقدمة دوليا من 92 دولة.

ومن بين القوائم القصيرة، سيتم الإعلان رسميا عن 5 أفلام مرشحة نهائيا يوم 24 يناير.

وسوف يقام حفل توزيع الجوائز يوم 12 مارس في مسرح "دولبي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.