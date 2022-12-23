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أتيز تكشف عن ألبوم جديد في ديسمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-27

من أغانى القمة


من المقرر أن تكشف فرقة "أتيز" عن ألبومها الجديد بعنوان "عرضية: من الشاهد" يوم الثلاثين من ديسمبر بعد 5 أشهر من إصدار ألبومها السابق بعنوان "العالم الحلقة الأولى: حركة" في شهر يوليو الماضي. وقد تصدر الألبوم الياباني الثالث للفرقة، والذي تم إصداره في نوفمبر الماضي، قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية.

واختتمت فرقة "أتيز" جولتها العالمية لهذا العام بحفل أقامته مؤخرا في اليابان، وستقوم بجولة أخرى في أوربا في غضون عام 2023.

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