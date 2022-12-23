مبيعات ألبومات الكيبوب تسجل أعلى مستوياتها هذا العام

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تبين أن حجم مبيعات ألبومات الكيبوب بلغ حوالي 80 مليون نسخة هذا العام بفضل الشعبية التي حظيت بها الفرق الكورية، وفي مقدمتها فرقة "بي تي إس".

وطبقا لقائمة "سيركل" الموسيقية، بلغ حجم مبيعات ألبومات الكيبوب منذ بداية هذا العام وحتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري 74 مليونا و195 ألفا و554 نسخة، بزيادة نسبتها 29.9% مقارنة بالعام الماضي.

واحتلت فرقة "بي تي إس" المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الألبومات بحوالي 6 ملايين و70 ألف نسخة، وتلتها فرقة "ستري كيدز" بـ5 ملايين و830 ألف نسخة، وفرقة "سفنتين" بـ5 ملايين و460 ألف نسخة.

وترجع أسباب زيادة حجم مبيعات ألبومات الكيبوب أيضا إلى الشعبية الكبيرة للفرق النسائية الكورية، حيث بلغت حصة الفرق النسائية من إجمالي حجم مبيعات ألبومات الكيبوب لهذا العام 32.6%، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت حصة الفرق الشبابية 66.2%، بانخفاض نسبته 17.3% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ حجم مبيعات ألبومات فرقة "بلاك بينك" النسائية مليونين و820 ألف نسخة، محتلة بذلك المركز الأول من حيث حجم مبيعات الألبومات، وتلتها المطربة "آيف" بمليونين و600 ألف نسخة، وفرقة "ريد فيلفت" بمليونين و120 ألف نسخة.