بلاك بينك تضيف مواعيد جديدة لحفلاتها في اليابان

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قررت فرقة "بلاك بينك" إقامة حفلات إضافية في طوكيو في شهر أبريل وفي أوساكا في شهر يونيو من عام 2023، ضمن جولتها العالمية.

وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تقيم الفرقة حفلات في اليابان منذ 3 سنوات بعد جولتها اليابانية بعنوان "في منطقتك" خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد بدأت جولتها في أمريكا الشمالية في شهر أكتوبر الماضي، وتقيم حاليا حفلات في أوربا منذ الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وتخطط الفرقة لإقامة حفلات في دول آسيا ونيوزيلاندا وأستراليا في عام 2023.