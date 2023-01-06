احتدام الجدل حول الواجبات المنزلية للسيدات العاملات

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منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، هناك موضوع تنقسم الآراء حوله على مواقع الإنترنت، خاصة فيما بين الشباب والفتيات، والفئات العمرية الصغيرة والكبيرة، وقد يستمر هذا الجدل فترة طويلة. فقد بدأ عندما وضعت سيدة كورية على حسابها فيديو قصيرا يضم مشاهد صندوق الغداء الذي أعدته كل صباح، ليس من أجل نفسها، بل من أجل زوجها. يحمل حسابها عنوان "سيدة تُعد صندوق الغداء في الساعة السادسة صباحا". وفور وضع هذا الفيديو، سجل أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور أسبوع. كما جاء في العنوان، هي متزوجة وتُعد صندوق الغداء كل صباح في الساعة السادسة، وسبب إعداد الصندوق في هذا الوقت المبكر، هو أن زوجها يغادر المنزل في الساعة السابعة بالضبط. فمن أجل زوجها، تعد صندوق الغداء منذ وقت مبكر. ومن المعروف، فإن صندوق الغداء من النمط الكوري، يختلف عن الصندوق الغربي. حيث يتكون صندوق الغداء الكوري من الأزر وبعض الأطباق الجانبية المختلفة بما في ذلك خضراوات ولحوم، وبالتالي فهو يستغرق وقتا طويلا لإعداده. وضعت هذه السيدة 19 نوعا من صناديق الغداء على حسابها. والنقطة التي أثارت الجدل هي أنها ليست ربة المنزل، بل هي موظفة في شركة، لذلك فور مغادرة زوجها من المنزل، يجب عليها الإسراع في الاستعداد للذهاب إلى العمل. في البداية، كان رد فعل المشاهدين إيجابيا مع التعبيرات الجميلة نحو تلك السيدة، خاصة مدى عنايتها ومحبتها. لكن بعد أن عرفوا أنها تعمل مثل زوجها أيضا، تغيرت هذه التعبيرات الإيجابية إلى تعبيرات سلبية تلوم الزوج والزوجة. وبعضها تنتقد الزوج الذي يجعل زوجته تعد له صندوق الغداء بدون الأخذ في الأعتبار مجهوداتها البدنية. أما البعض الآخر، فيشجعها بالقول إن صندوق الغداء المنزلي يحتوي على مواد غذائية مفيدة للصحة والقليل من المواد الغذائية المضرة.



