مصطلح كون ديه يتحول من جيل الكبار إلى الصغار

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يوجد في المجتمع الكوري مصطلح قديم لكنه ظل مستخدما ومنتشرا وهو "كون ديه". فهي كلمة كانت تستخدم خلال فترة الدراسة بين الطلاب، لمناداة المعلم الكبير في المدرسة. لأن المعلمين، خاصة الكبار، كانوا صارمين ولا يتفاهمون مع الطلاب. لكن هذه الكلمة تُستخدم في الوقت الحالي ايضا عند مناداة الموظفين الكبار في الشركة، وليس المعلمين فقط. وهناك نقطة تلفت الانتباه، وهي أنه ليس الموظفون الكبار فقط بل وأيضا الموظفون الصغار، حسب الظروف، يُتعبرون ضمن نطاق هذا المصطلح.

في هذا الصدد، مؤخرا هناك خبر أثار جدلا بين الناس، وهو الخلافات البسيطة فيما بين الموظفين الصغار والموظفين غير الصغار، الذين ليسوا كبارا في السن، لكنهم ليسوا جددا أيضا. حتى فيما بين جيل الشباب، هناك خلافات. فقد انتشر خبر وهو حول موظف كبير وموظفا صغير جديد يعمل في نفس المكتب ويلبس سماعة في أذنيه في أثناء العمل. حيث أن المكتب دائما يخرج منه ضجيج، فمن الصعب التركيز على الشغل، وقد يلبس سماعة لتقليل الضجيج والتركيز على أداء مهامه، لكن المشكلة أنه لا يستطيع سماع الموظف الكبير بسبب السماعة. وعندما يرغب الموظف الكبير في توجيه أمر أو التحدث معه، فإنه لا يسمع، وبالتالي يضطر للاتصال به هاتفيا أو عبر الرسائل. حيث انهما في نفس المكان، لا يتحدثون وجها لوجه، بل يتحدثون عبر الهاتف أو الكمبيوتر، كأنهم يعملون بالاتصال غير المباشر الذي جربناه خلال جائحة كورونا. وعندما اشتكى الموظف الكبير من ذلك، عبر البعض عن تأييدهم له، بينما آخرون عن تأييدهم للموظف الصغير. لذلك فأن تضييق هذه الفجوة ليس سهلا أو بسيطا. هذه القصة هي مجرد قصة من بين قصص كثيرة تحدث في المجتمع الكوري حاليا.

تجدر الأشارة الي أن المشكلة تكمن ليس فقط في الفجوة بين الجيلين القديم والجديد، بل وأيضا الفجوة حتى في نفس الجيل الجديد، بسبب مجموعة "كون ديه" الصغيرة في السن، أي بين الجيل المولود في الثمانينيات والجيل المولود في التسعينيات وما بعد عام ألفين. في هذا السياق، جاء ذلك في استبيان أوضحت نتيجته أن حوالي 71 بالمائة من الموظفين يلاحظون وجود مجموعة "كون ديه" الجديدة في الشركات. ويرجع السبب إلى أن الشباب لا يرغبون إطلاقا في الإصغاء للآخرين ويرفضون النصائح من الآخرين. كما يرفضون تكرار ثقافة العمل القديمة التي تضع أولوية للعمل وتضحي بالحياة الشخصية أو الأسرة. لذلك أصبح من الصعب التواصل والتفاهم مع الآخرين في المجتمع الكوري.