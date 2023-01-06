بحث يؤكد أن تناول القهوة يوميا يقلل من خطر الوفاة

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يتساءل الكثير من الأشخاص ويرغبون في التعرف على أسرار طول العمر لدى الشعب الكوري. مؤخرا تم كشف السر عن ذلك، وهو شرب فنجان من القهوة كل يوم. وهناك دليل على ذلك، وهو نتيجة بحث تقول إن شرب فنجان قهوة يوميا قد يسهم في تقليل خطر الوفاة الناجمة عن الأمراض، بنسبة 25 بالمائة. تم إجراء هذا البحث بواسطة فريق يرأسه أستاذ في جامعة سيول الوطنية، على أكثر من 192 ألف مواطن كوري، للتعرف على العلاقة بين تناول القهوة ونسبة الوفيات بسبب الأمراض. وتم إجراء هذا البحث من خلال مراقبة هؤلاء المشاركين لمدة حوالي 10 سنوات بعد تقسيمهم إلى 3 مجموعات. وأوضحت نتيجة البحث أن شرب القهوة من كوب واحد إلى كوبين أو 3 أكواب، قد خفض نسبة الوفيات بنسبة 20 بالمائة و30 بالمائة و47 بالمائة. خاصة أن شرب القهوة ساهم في تقليل نسبة الوفيات بسبب الأمراض مثل مرض السكري، وأمراض الدم والقلب، والأمراض التنفسية. وهي ضمن الأمراض التي تسبب زيادة نسبة الوفيات للناس في هذا العصر ليس في كوريا فقط، بل وأيضا في كل العالم. وقال الفريق إن بعض مكونات القهوة، تزيد فعالية المواد المضادة للالتهاب وتسهم في تحسين مستوى السكر في الدم.