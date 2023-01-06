بدء تطبيق نظام كتابة تاريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك على المنتجات الغذائية

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دخل نظام كتابة تاريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك على المنتجات الغذائية حيز التنفيذ بدءا من الأول من هذا الشهر. تاريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك عبارة عن فترة زمنية لا يعاني فيها المستهلك من مشاكل صحية بحيث تكون أطول من تاريخ انتهاء صلاحية التوزيع وهي الفترة التي يمكن خلالها لتجار التجزئة بيع الطعام. وكان البرلمان الكوري قد وافق في شهر يوليو في العام الماضي على تعديل القانون الخاص للكتابة والإعلان التجاري بشأن المنتجات الغذائية والذي ينص على تغيير نظام صلاحية التوزيع إلى نظام صلاحية الاستهلاك.

يرجع السبب في هذا التعديل إلى وجود ارتباك في تحديد ما إذا كان بإمكان المستهلكين تناول الأطعمة أم لا، وتحسن الظروف مثل تطور تكنولوجيا تصنيع الأغذية ونظام التوزيع مقارنة مع عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين الذي تم فيه تطبيق نظام تاريخ انتهاء الصلاحية لأول مرة. وسوف تستمر فترة التوجيه حتى نهاية هذا العام، ولهذا فإن بعض المنتجات الغذائية المعروضة في السوبرماركت أو البقالات لا تزال مكتوب عليها تواريخ انتهاء صلاحية التوزيع. ولكن بعض المنتجات الطازجة مثل التوفو أو البيض مكتوب عليها تواريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك. وهناك آراء متباينة بين المواطنين حول تغيير النظام، حيث توقع بعضهم انخفاض المخلفات من الطعام، بينما أعرب البعض الآخر عن الخوف من زيادة إمكانية تناول الأطعمة الفاسدة. وتعليقا على ذلك، قال البروفسور "ها سانغ دو 하상도" في قسم الهندسة الغذائية في جامعة جونغ آنغ الكورية إن تاريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك يحتوي أيضا على فترة معينة قبل فساد المنتجات الغذائية ولهذا فإن التناول حسب صلاحية الاستهلاك لن يثير أي مشكلة. كما أضاف أنه إذا تم بيع المنتجات الغذائية المصنعة حسب صلاحية الاستهلاك، فسوف تنخفض المخلفات من المواد الخام مما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة التصنيع وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية أيضا. لكنه قال إن صلاحية الاستهلاك أقصر من صلاحية التوزيع من حيث الفترة المتبقية قبل فساد المنتجات الغذائية ولهذا يجب أخذ الحذر من نقلها وحفظها بعد التسليم، مؤكدا على ضرورة بذل جهود بواسطة شركات المنتجات الغذائية في الحفاظ على طزاجتها وجودتها باستخدام أحدث التقنيات ذات الصلة.