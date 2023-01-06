أيو وجونغ كوك ضمن قائمة أعظم مائتي مطرب في التاريخ

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نجحت المطربة الكورية "أيو" والمطرب الكوري "جونغ كوك" من فرقة بي تي إس في تسجيل اسميهما في قائمة أعظم مائتي مطرب في التاريخ التي أعدتها مجلة الموسيقى الأمريكية الشهيرة "رولينغ ستون 롤링스톤". فقد قامت المجلة بجمع آراء موظفيها وكُتابها الرئيسيين وأعلنت يوم الأحد الماضي عن قائمة ترتيب أعظم مائتي مطرب من بين المطربين الذين كانوا يعملون في دوائر الموسيقى الشعبية خلال المائة عام الماضية. واحتلت الفنانة "أيو" المركز المائة والخامس والثلاثين حيث قدرتها المجلة بأنها نالت تقديرا كبيرا بصوتها المرتفع والجميل في أغنيتها الشعبية "يوم سعيد" في عام ألفين وعشرة لتصبح أهم المطربين في الموسيقى الكورية الشعبية. كما أشادت بأن صوتها يتمتع بنطاق واسع وإيصال قوي رغم أنه ناعم، كما أن لديها تعدد ألوان من خلال الانتقال من بوسانوفا إلى موسيقى البوب الداخلية في تسعينيات القرن الماضي ومن موسيقى الجاز إلى الأغاني الرومانسية وغيرها.

كما احتل المطرب جونغ كوك المركز المائة والواحد والتسعين ووصفته المجلة بأنه يفخر بموهبته الواسعة من خلال القيام بمختلف الأنشطة، باعتباره أصغر عضو سنا في فرقة بي تي إس. كما مدحته قائلة إنه بدءا من الأغاني المنفردة الرسمية مثل "يوفوريا Euphoria" وحتى الأغاني المعادة، فإنه ينتج بسهولة نغمات عالية ويتناغم مع الأعضاء بشكل سلس ويقدم دائما مقاطع صوتية جديدة للجمهور.

يُذكر أن جونغ كوك لقي شهرة أكبر بفضل غنائه مع المطرب "فهد الكبيسي" أغنية "دريميرز Dreamers" في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر مؤخرا. أما المركز الأول في هذه القائمة فقد احتلته المطربة الأمريكية "آريثا فرانكلين Aretha Franklin" التي فازت بجوائز غرامي ثماني عشرة مرة وسجلت اسمها في قاعة مشاهير الروك أند رول الأمريكية في عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين لتصبح أول امرأة في هذا المجال.