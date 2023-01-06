الرئيس يون يستخدم الخطوط اليدوية للمسنات في بطاقات التهنئة بقدوم العام الجديد

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جملة "هذه البطاقة مكتوبة باستخدام خط المسنة "كوان آن جا 권안자" التي بدأت تعلم الحروف الكورية في فصل الحروف الكورية التابع لإدارة منطقة "تشيل كوك" وهي في سن السادسة والسبعين. وقد ظل الرئيس يستخدم هذا الخط على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن كان مدعيا عاما قبل عامين. وأوضح أنه يستهدف بذلك احترام جهود المسنات وقيمة الحروف الكورية. وهناك لوحة كبيرة الحجم مصنوعة من خطهن في شارع "هونغ ريدان 황리단" في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، كما قام متحف الحروف الكورية بعرض هذا الخط بشكل دائم. أيضا تم تعليق لافتة ترحيب مصنوعة من ذلك الخط في منطقة "اوتشون" بمدينة بوهانغ، وقام متحف الهانغول الوطني بتخزينها في جهاز تخزين محمول "يو إس بي USB" واحتفظ به بشكل دائم كأثر. علاوة على ذلك، أعد النائب "جونغ هي يونغ" في حزب "قوة الشعب" الحاكم تقاريره البرلمانية باستخدم هذا الخط.

يُشار إلى أن هذا الخط تم صنعه في شهر ديسمبر في عام ألفين وعشرين من أجل حفظ خطوط المسنات اللاتي تعلمن الحروف الكورية لأول مرة في مدرسة لمحو أمية الكبار تديرها إدارة منطقة "تشيل كوك". واختارت الإدارة خمسة أنواع من بين أربعمائة من الخطوط التي كتبتها المسنات اللائي درسن الحروف الكورية في المدرسة، واختيرت المسنات "كيم يونغ بون 김영분" في سن السادسة والسبعين، و"كوان آن جا 권안자" في سن الثامنة والسعبين. كما اختيرت "لي وون سون 이원순" في سن الخامسة والثمانين، و"لي جونغ هي 이종희" في سن الثمانين، و"تشو يو اول 추유을" في سن الثامنة والثمانين. وقد ظلت أولئك المسنات يتدربن على الكتابات اليدوية على حوالي ألفي صفحة من الورق لمدة أربعة أشهر تقريبا من أجل صنع أشكال الخط. ومن ثم قامت الإدارة بجمع وتسليم حوالي عشرة آلاف صفحة منها إلى شركة منتجة للخطوط. ونتيجة لذلك تم إنتاج خط مسنات تشيل كوك. وقال "كيم جيه اوك" رئيس الإدارة إن خط المسنات عبارة عن أثر ثقافي تركه آخر جيل من الكوريين الذين لم يتعلموا الحروف الكورية رسميا، موضحا أن الخط ترك بصمة كبيرة في تاريخ الحروف الكورية. وأضاف أنه سيعمل على تطوير مختلف المنتجات الثقافية والسياحية باستخدم هذا الخط.