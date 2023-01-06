الجمل الإيجابية تساعد على تحقيق أهداف العام الجديد

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من أجل تحقيق الأهداف التي يتم تحديدها للعام الجديد حتى النهاية، فمن الأفضل التعبير عنها على أنها "ما يجب القيام به" بدلا من "ما لا يجب فعله" عند تحديد الأهداف. على سبيل المثال، بدلا من عبارة "لن أدخّن"، يمكننا تغييرها إلى "ممارسة الإقلاع عن التدخين". في الواقع، فإن الجمل الإيجابية والنشطة تساعد في تحقيق الأهداف. وفي نهاية عام 2017، أجرى فريق بحثي في جامعة ستوكهولم في السويد مسحا على 1066 بالغا حول أهدافهم للعام التالي، ثم أجروا دراسة لمعرفة ما إذا كانوا قد حافظوا على هذه الأهداف لمدة عام. وكتب المشاركون أهدافا للصحة البدنية، وفقدان الوزن، وعادات الأكل، والتنمية الذاتية، والصحة العقلية والنوم، والعمل، والتدخين، وقدموها إلى فريق البحث. ونتيجة لذلك، عند كتابة أساليب محددة لهدف ما، كان لدى المجموعة التي كتبت كلمات إيجابية ونشطة معدل إنجاز أعلى للهدف من المجموعة التي كتبت كلمات سلبية. أيضا، من الجيد أن نحافظ على أهدافنا للعام الجديد على الأقل حتى يوم 7 مارس القادم. فوفقا لدراسة نشرتها جامعة ديوك في الولايات المتحدة عام 2006، فإن 40% من أفعالنا اليومية تحددها العادات. وبشكل عام، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح سلوكياتنا اليومية عادات، وتُظهر الأبحاث أن متوسط الوقت الذي يستغرقه السلوك ليصبح عادة هو 66 يوما. ووفقا لدراسة أجراها فريق بحثي في جامعة لندن في المملكة المتحدة عام 2010، كانت هناك اختلافات حسب كل شخص، حتى يصبح الأمر فعلا انعكاسيا عندما نكرر إجراءً معينا، ولكن بشكل عام بعد حوالي 66 يوما، من الممكن التصرف بشكل انعكاسي بدون أي فكرة أو إرادة خاصة. بعبارة أخرى، إذا قررنا ممارسة الرياضة في اليوم الأول من العام الجديد، فيجب أن نحافظ عليها حتى يوم 7 مارس، بعد 66 يوما على الأقل، حتى يمكن أن يصبح ذلك عادة.