فرقة ستراي كيدز لاعب رئيسي لقيادة الكيبوب في العام الجديد

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في العام الماضي، كانت هناك لحظات كثيرة من التصفيق والهتافات بفضل المحتويات الثقافية الكورية الرائعة على المسرح العالمي. ولذلك ينتظر إلى من سيجعل الناس سعداء مرة أخرى هذا العام. وفي العام الجديد، تم اختيار فرقة "ستراي كيدز"، التي تحظى بشعبية كبيرة في الخارج، كلاعب رئيسي لقيادة مرحلة الكيبوب بعد شهرة فرقتي "بي تي إس" و"بلاك بينك". إنها فرقة عظيمة حيث حققت رقما قياسيا غير مسبوق من خلال دخولها على الفور إلى المركز الأول على مخطط ألبوم بيلبود الرئيسي في الولايات المتحدة العام الماضي، بألبومها التالي الذي احتل المركز الأول بمجرد دخولها الرسم البياني. "ستراي كيدز" هي فرقة الكيبوب الوحيدة بخلاف فرقة "بي تي إس" التي لديها أكثر من ألبومين يصلان إلى القمة في عام واحد. ونتيجة لذلك، تُقدّر وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير إمكانات نمو فرقة "ستراي كيدز " وتراقب تقدّمها.

بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى الخطوة التالية للفرقة الجديدة "نيو جينز"، والتي تخلق متلازمة من خلال البحث في مكانة سوق فرق الفتيات الحالية بصورة جديدة. ومن ناحية أخرى، كان الاهتمام بالدراما الكورية ساخنا أيضا، بدءا من الموسم الثاني من الدراما "لعبة الحبار"، التي نالت إعجاب جميع أنحاء العالم العام الماضي. ومن المقرر عرض الموسم الثاني من الدراما "لعبة الحبار" العام القادم، لكن وسائل الإعلام الأجنبية اختارته بالفعل على أنه المحتوى الأكثر توقعا. وتم اختيار الممثل الكوري الجنوبي "لي جونغ جيه"، الذي أصبح أول ممثل آسيوي يفوز بجائزة إيمي، بصفته الممثل الرئيسي في الدراما "لعبة الحبار" وطبع اسمه على المسرح العالمي، ليكون الشخصية الرئيسية في فيلم "حرب النجوم Star Wars"، وتنبأ المراقبون بدور نشط له في هوليوود.

يذكر أن كوريا كانت قد اعتادت على استيراد واستخدام الأعمال الأصلية من الخارج، ولكن الآن، على العكس من ذلك، أصبحت الأعمال الكورية تدريجيا أعمالا أصلية، وتتم إعادة صنع الأعمال باستمرار في الخارج، ويبدو أن الثروة تتشكل مرة أخرى معها. ونظرا لأن منصات خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس هي المسرح الرئيسي للمحتويات الكورية، فإننا نتطلع إلى شعبية العديد من الأعمال الإبداعية الكورية في عدة مجالات مثل الترفيه والأفلام الوثائقية في هذا العام. على آمل أن يكون هذا العام أيضا عاما يحظى فيه العديد من المحتويات الثقافية الكورية بالحب من قبل العديد من الناس في جميع أنحاء العالم ويزداد الاهتمام بكوريا وبالثقافة الكورية.