منظمة السياحة الكورية تطلق خدمة ترجمة أسماء الأطعمة الكورية

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هناك أخبار سارة للأجانب الذين ما زالوا غير معتادين على الطعام الكوري. فمؤخرا، تم تطوير برنامج يقدم خدمة ترجمة أسماء الأطعمة الكورية للسياح الأجانب الذين يزورون كوريا. وأوضحت منظمة السياحة الكورية أنّها ستقدّم معلومات بلغة أجنبية تتعلق بأسماء الأطعمة الكورية من خلال تطبيق الترجمة "باباغو Papago" بالتعاون مع شركة "نيفر Naver" الكورية، ودعم خدمات ترجمة اللغات الأجنبية لأسماء الأطعمة. ولهذه الغاية، وقّعت منظمة السياحة الكورية اتفاقية تجارية مع شركة نيفر في نوفمبر من عام 2021، وقدّمت حوالي 25 ألف اسم طعام كوري مترجمة إلى لغات أجنبية، من أجل تعليم الذكاء الاصطناعي، وقد انعكس ذلك في نظام "باباغو" الذي تم تطويره بواسطة " نيفر".

في هذا الصدد، قالت منظمة السياحة الكورية: "هذا يسمح لنا بتوحيد تدوين ترجمة اللغة الأجنبية لكل طبق كوري، والذي لم يتم توحيده، وتقديم نتائج ترجمة موحدة". وبرنامج الترجمة هذا سهل الاستخدام للغاية. حيث يمكن لأي شخص يريد استخدام خدمة ترجمة اسم الطعام تنزيل تطبيق "باباغو" واستخدامه على الهاتف الذكي. على سبيل المثال، عندما نصوّر لوحة قائمة كورية باستخدام هذا التطبيق، يمكننا التحقق من نتائج الترجمة الإنجليزية والصينية واليابانية لكل اسم طعام. علاوة على ذلك، بالنسبة لحوالي 400 نوع من الأطعمة الكورية، إذا قمت بالنقر فوق علامة التبويب "معلومات الطعام" على اليمين، يمكنك أيضا الاطلاع على معلومات بسيطة عن الطعام مثل المكونات والوصفات وكيفية تناول الطعام. لذلك فأنه سيكون مفيدا للسياح الأجانب الذين ليسوا على دراية بالطعام الكوري لأنهم سيستطيعون معرفة مكونات الطعام وكيفية تناوله من خلال التطبيق. ومع ذلك، إنه لأمر مؤسف أنه لا يزال هناك عدد قليل من اللغات التي يتم توفير خدمات الترجمة لها.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة السياحة الكورية أنها تخطط لإضافة المزيد من المعلومات حول 500 نوع من الأطعمة الكورية إلى تطبيق "باباغو" من شركة نيفر في غضون النصف الأول من هذا العام، ودعم ترجمة أسماء القوائم في منصة حجز المطاعم "Catch Table". على آمل أن يستمر تطوير البرنامج بحيث يمكن دعم خدمات اللغات الأجنبية الأخرى في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المزيد من السياح الأجانب من الاستمتاع بالطعام الكوري بشكل صحيح.