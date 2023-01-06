الدكتورة نبيلة يون أون كيونغ: اللغة العربية حياتي ونفسي





الأستاذة الدكتورة نبيلة يون أون كيونغ رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة هانغوك للدراسات الأجنبية ومقدمة البرامج في القسم العربي بالكي بي إس، تعرب في مقابلة مع القسم العربي عن سرورها وتشرفها بالفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في فئة تعليم اللغة العربية وتعلمها، وتقول إن علاقتها باللغة العربية بدأت منذ 40 عاما تقريبا، وقد ظلت دائما مولعة بالثقافة والحضارة العربية والإسلامية.









وتؤكد الدكتورة نبيلة أنه لا يمكنها الحديث عن حياتها بدون اللغة العربية، وتصف اللغة العربية بأنها "حياتها ونفسها"، وأنها جزء لا يتجزأ منها.

وتحكي الدكتورة نبيلة كيف اختارت دراسة اللغة العربية بناء على صورة سحرية في مخيلتها من قصص ألف ليلة وليلة، كما تتحدث عن تأثير العمل في الكي بي إس على تحسين مهاراتها اللغوية، وتقدم بعض النصائح للطلاب لتطوير قدراتهم وفهمهم، وتقول إن اللغة العربية ليست مجرد لغة،









لكنها كانت أيضا أداة لنقل الحضارة والثقافة والعلوم إلى أوربا، وهي أيضا لغة القرآن الكريم.

وتقول الدكتورة نبيلة إن أمها أثرت عليها شخصيا كثيرا، حيث شجعتها دائما على الاستمرار في الدراسة حتى الدكتوراه، وبالتالي ظلت مستمرة في البحث والدراسة حيث ألفت أكثر من 70 بحثا وكتابا حول اللغة والثقافة العربية والإسلامية. وتتحدث الدكتورة نبيلة عن خططها في العام الجديد، وأبرزها العمل على تعزيز مكانة اللغة العربية وتعليمها في كوريا.

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