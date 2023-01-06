طلاب كوريون ينهون دورة اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة الهاشمية

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اختتمت الجامعة الهاشمية بالأردن يوم الاثنين الماضي دورة اللغة العربية للناطقين بغيرها التي عقدها مركز الدراسات والاستشارات، ومركز اللغات، التابعان للجامعة، لـ11 طالبا وطالبة من كوريا الجنوبية.

وتضمنت الدورة مستويين: الثاني والثالث، وقدمها الدكتور "طاهر الزواهرة" من مركز اللغات بالجامعة، واشتملت على دروس في مواقف الحياتية اليومية، وعبارات محكية، وتعليم اللهجة الأردنية عبر الفيديوهات، وعقد امتحانات تحريرية.

وفي حفل اختتام الدورة، سلم رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور "سلطان المُعاني" الشهادات للطلاب الكوريين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.

وأكد الدكتور "المعاني" تميز برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في تعليم اللغة العربية للطلاب الأجانب، مشيرا إلى كفاءة وقدرات أساتذة مركز اللغات وخبراتهم الواسعة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وقال رئيس شعبة اللغة العربية بمركز اللغات الدكتور "ظاهر الزواهرة" مقدم الدورة، إن الطلاب الكوريين أظهروا تقدما سريعا في التعلم والتواصل، واكتسبوا مهارات تواصلية متميزة ساهمت في اندماجهم مع المجتمع الأردني خلال فترة قصيرة.

كما أكد الدكتور "فيصل الماضي" أن الجامعة حريصة على جودة برامجها الأكاديمية والتدريبية حيث تُعِد سفراء لها وللأردن في مختلف دول العالم.

وأضاف أن مركز الدراسات لديه خطة طموحة لاستقطاب المزيد من الطلاب الكوريين والأجانب الآخرين لدراسة اللغة العربية.

ومن جانبهم أشاد الطلاب الكوريون بمستوى الدورة والفائدة المتحققة منها، وتحسن مستواهم خاصة في مهارات الاتصال والتواصل باللغة العربية، والتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الأردنية.