هيون ديه موتورز تدرس بناء مصنع لتجميع سياراتها في السعودية

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قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إنها وقعت مع شركة "هيون ديه موتورز" الكورية مذكرة تفاهم خاصة برعاية صناعة السيارات، والنهوض بإنتاج السيارات في المملكة العربية السعودية.

وحضر حفل توقيع المذكرة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف"، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "فيصل الإبراهيم"، و"كيم سون سوب" رئيس إدارة المشروعات الدولية في شركة "هيون ديه موتورز".

وبموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة "هيون ديه موتورز" بوضع خطة لبناء مصنع لها في السعودية ليتم فيه جلب مكونات السيارات من كوريا وتجميعها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة "هيون ديه" ببناء مصنع لها في الشرق الأوسط، وسيتم فيه إنتاج كل من السيارات التقليدية والكهربائية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد بدأت تستثمر أموالا ضخمة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المختلفة بدلا من اعتمادها على النفط، بما في ذلك صناعة السيارات.

وتخطط السعودية للتعاون مع بعض شركات السيارات العالمية، ومنها شركة "هيون ديه" الكورية، ضمن مساعيها لإنتاج 300 ألف سيارة محليا حتى عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" قد التقى مع رئيس مجموعة "هيون ديه موتورز" "جونغ أوي سون" في أثناء زيارته لسيول في شهر نوفمبر الماضي، وناقش معه سبل زيادة التعاون بين الجانبين.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن عدد مصانع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 4 مصانع فقط، وأن حجم إنتاجها منخفض.

وبتوقيع مذكرة التفاهم مع السعودية، من المتوقع أن تتمكن "هيون ديه موتورز" من تأمين قاعدة لإنتاج سياراتها في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن حصة المملكة العربية السعودية من إجمالي حجم مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت حوالي 50% في عام 2020، فيما بلغت حصتها من إجمالي حجم مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 35%، مما يجعلها أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط.