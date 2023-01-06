إصدار كتاب بعنوان المغرب – كوريا إخوة الدم





أصدرت السفارة الكورية لدى الرباط والمؤسسة الدبلوماسية الكورية مؤخرا، كتابا يحمل عنوان "المغرب – كوريا، إخوة الدم" باللغتين الإنغليزية والفرنسية، في إطار الاحتفال بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية.

وقالت السفارة الكورية إن هذا الكتاب يستعيد جانبا منسيا من التاريخ المشترك بين البلدين، بما في ذلك الجنود المغاربة البواسل الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت في عام 1950 ضمن قوات الأمم المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أنه خلال البحث في الأرشيف العسكري الأمريكي والفرنسي، وسجلات الميلاد والزواج، والتقارير المتعلقة بالمعارك، وشهادات الوفاة، والمقابر العسكرية، استطاع مؤلفو الكتاب العثور على آثار المسار المأساوي لـ21 جنديا مغربيا شاركوا في القتال جنبا إلى جنب مع جنود العالم الحر، وضحوا بأرواحهم من أجل إخوانهم في كوريا الجنوبية.

وكشف المؤلفون عن هويات 21 من قدامى المحاربين المغاربة، والذين ينحدرون من الجهات الأربع للمغرب، ولا يزال التحديد الرسمي لأسمائهم والبحث عن نسبهم جاريا.

وفي سياق متصل، أقيم في الرباط معرض "المغرب- كوريا، إخوة الدم" الذي عرض 20 لقطة حصرية مأخوذة من الكتاب، بحفل افتتاح حضره نائب الوزير الكوري لشؤون الوطنيين وقدامى المحاربين "يون جونغ جين"، والمندوب السامي لقدامى المحاربين وأعضاء جيش التحرير "مصطفي الكُثيري"، ومديرة الوثائق الملكية "بهيجة سيمو".

كما حضر هذا الحدث الذي يحيي ذكرى المقاومين المغاربة في الحرب الكورية، سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية أخرى يمثلون حوالي 20 دولة شاركت في الحرب الكورية.

وسلط معرض الصور الفوتوغرافية الضوء بشكل خاص على اثنين من المحاربين المغاربة، وهما الجندي "جوليان دجيان"، والعريف "محمد العسري"، اللذين توفيا في أثناء مشاركتهما في الحرب الكورية.

وكان الجندي الأول "جوليان دجيان" شابا مراكشيا ينحدر من أصل يهودي مغربي، والثاني من مدينة تازة، وتم دفنهما في مقبرة الأمم المتحدة في مدينة بوسان الكورية.

وأكدت السفارة الكورية لدى الرباط أن إصدار وتوزيع هذا الكتاب سيمكن السفارة والمؤسسة الدبلوماسية من مواصلة البحث من أجل تكريم أسر هؤلاء الأبطال، وإحياء ذكرى الجنود المغاربة الذين ماتوا دفاعا عن قيم العالم الحر.

وعلى هامش زيارته للمغرب، التقى نائب الوزير الكوري لشؤون الوطنيين وقدامى المحاربين "يون جونغ جين" مع مديرة الوثائق الملكية "بهيجة سيمو"، وأعرب عن شكره وامتنانه لمساهمتها في اكتشاف صفحة منسية من التاريخ الكوري المغربي المشترك.

وأشاد "يون" بالمساهمة القيمة لـ"بهيجة سيمو"، بصفتها متخصصة في التاريخ العسكري، في التعريف بالمحاربين المغاربة الذين شاركوا في الحرب الكورية.