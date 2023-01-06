المسلسل الكوري مجد الانتقام يحتل المراكز الأوائل في قائمة نتفلكس في الشرق الأوسط

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يحظى المسلسل الكوري الأصلي من نتفلكس "مجد الانتقام"، أو "ذا غلوري" بإقبال كبير لدرجة أنه صعد إلى المراكز الأوائل في قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية على شبكة نتفلكس في عدد من دول العالم، منها دول الشرق الأوسط.

وقال موقع "فليكس باترول" المتخصص في الإحصائيات إن مسلسل "مجد الانتقام" من بطولة الممثلة "سونغ هيه كيو" جاء في المركز الخامس في قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية على نتفلكس على مستوى العالم.

وجاء هذا الإنجاز بعد يومين من عرض الجزء الأول المكون من 8 حلقات يوم الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويضم مسلسل "مجد الانتقام" 16 حلقة، ومن المتوقع عرض الجزء الثاني منه، المكون من 8 حلقات، في شهر مارس القادم.

وحسب الدول، احتل هذا المسلسل المركز الأول في 10 دول، منها كوريا الجنوبية وقطر والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافوره وتايوان وتايلاند وفنزويلا.

نبيلة: وجاء في المركز الثاني في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، وفي المركز الرابع في البحرين والكويت وبنغلاديش.

ويدور المسلسل من تأليف "كيم أون سوك" التي كتبت عددا من المسلسلات المشهورة، منها "السيد المشرق" والعفريت" و"أحفاد الشمس"، حول خطة انتقام من قبل ضحية العنف المدرسي تجاه من كانوا سببا في مأساتها.