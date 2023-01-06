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ستري كيدز تصدر أول ألبوم ياباني في فبراير

#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-09

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

من المقرر أن تصدر فرقة "ستري كيدز" ألبومها الكامل الياباني الأول في شهر فبراير القادم.

وعلى الرغم من أن العنوان الرسمي للألبوم الجديد الياباني لم يتم الكشف عنه بعد، إلا أن الفيديو التشويقي للألبوم ذكر "كيس 143 – نسخة يابانية"، وهو عنوان الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة "ماكسدينت"، والذي تم إصداره في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتخطط الفرقة لإقامة حفلات في طوكيو وأوساكا باليابان في شهر فبراير القادم ضمن جولتها العالمية الثانية بعنوان "مانياك".

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