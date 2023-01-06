عودة فرقة إس إف 9 بإصدار ألبوم حديد

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عادت فرقة "إس إف 9" بإصدار ألبومها الكامل الجديد الثاني عشر بعنوان "سلام التسعة" يوم التاسع من يناير.

وشارك في إصدار هذا الألبوم 7 أعضاء من 9 أعضاء للفرقة، حيث يؤدي عضوان منهم الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقد أقامت الفرقة مؤخرا حفلا في سيول وقامت بجولة غنائية في بعض المدن الأمريكية لأول مرة منذ 3 سنوات.